Montréal: disparition depuis samedi après-midi d’une femme et de son fils de 5 ans

MONTRÉAL — Une femme et son jeune fils âgé de 5 ans ont disparu samedi après-midi à Montréal et lundi, la police demande à la population de l’aider à les localiser.

Il s’agit d’Ertha Jean, âgée de 32 ans, et de son fils Mikael Rhorvensky Hyppolite.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la jeune femme et son fils, qui ont tous deux la peau noire, ont été vus pour la dernière fois samedi vers 15h00 dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le nord de la ville.

Les enquêteurs de la police disent craindre pour leur santé et leur sécurité.

Ertha Jean mesure 1m65 et pèse environ 65 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux blonds. Elle était vêtue d’un manteau beige avec une doublure noire lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois.

Son fils mesure 1m22 et pèse environ 25 kg. Il a les yeux bruns et les cheveux noirs et samedi dernier, il portait un manteau noir avec un capuchon.

Ertha Jean et son fils s’expriment en créole.

La police invite toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition à téléphoner au central d’urgence 911 ou à communiquer avec un poste de quartier.