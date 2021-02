Montréal: diverses mesures de soutien au centre-ville sont annoncées

MONTRÉAL — La Ville de Montréal annonce jeudi que pour soutenir la relance de son centre-ville en temps de pandémie, elle prolonge la gratuité des stationnements tarifés sur rue dans l’arrondissement de Ville-Marie les vendredis soirs de 18 h à 20 h et durant les fins de semaine, jusqu’au 28 février.

De plus, le Festival Montréal en Lumière sera exceptionnellement prolongé cette année, jusqu’au 28 mars, tout comme les installations du Partenariat du Quartier des Spectacles.

Ces prolongations sont rendues possibles grâce à un appui supplémentaire de 282 000 $ de la Ville de Montréal, qui s’ajoute à l’enveloppe de 600 000 $ accordée pour la tenue régulière du Festival Montréal en Lumière.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, signale que même si la pandémie a forcé l’annulation de plusieurs événements et festivals depuis un an, il est important de soutenir les organismes culturels qui sont derrière l’organisation de ces activités qui font la réputation de Montréal.

Le communiqué de la Ville affirme que Montréal en Lumière fait rayonner des artistes, des chefs et du savoir-faire et que les activités qui se dérouleront au centre-ville contribueront à aider le milieu de la restauration et de l’hôtellerie, deux secteurs durement frappés par la pandémie.

Le volet gastronomique de Montréal en Lumière misera sur la promotion de l’offre à commander pour venir en aide aux restaurants et hôtels. Des producteurs locaux seront mis à l’honneur

Des achats croisés de nuitées à l’hôtel avec livraison de repas auprès des hôtels et restaurants montréalais seront aussi proposés.