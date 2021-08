Montréal: enquête du SPVM sur une fusillade mercredi, arrestation d’un suspect

MONTRÉAL — La police de Montréal enquête sur la possibilité que des coups de feu aient été tirés en milieu de soirée, mercredi, dans le nord-est de Montréal.

Un suspect a été arrêté, mais les enquêteurs n’avaient pas encore été en mesure de l’interroger, plusieurs heures après son arrestation et aucun blessé n’avait été signalé.

Les incidents ont été rapportés vers 21h00 lorsque des citoyens ont composé le 911 pour rapporter qu’ils venaient d’entendre des coups de feu retentir sur la 41e Avenue, près de l’intersection du boulevard Maurice-Duplessis, dans Rivière-des-Prairies.

À leur arrivée sur les lieux, des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont aperçu un suspect qui a pris la fuite à pied. Après l’avoir brièvement pourchassé, ils l’ont arrêté.

L’homme âgé de 22 ans n’était pas blessé, mais les policiers ont jugé que son transport à l’hôpital était nécessaire, même s’il n’était pas blessé.

Entre-temps, d’autres policiers ont trouvé dans le voisinage ce qui semblait être une arme à feu; une analyse pour le confirmer a été amorcée.

L’escouade canine du SPVM a aussi été invitée à inspecter les environs.

Plusieurs fusillades ont éclaté dans des secteurs résidentiels du quartier Rivière-des-Prairies au cours des derniers mois, la pire ayant été celle qui a fait trois morts et deux blessés le 2 août dernier.

Deux jours plus tard, les autorités ont annoncé la formation d’une équipe composée de la Sûreté du Québec (SQ) et du SPVM afin de lutter contre le trafic des armes à feu et les crimes qui en découlent.

Pour sa part, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé la création d’un comité conjoint avec la Ville de Montréal qui a le mandat d’élaborer avec des acteurs du milieu communautaire une stratégie globale de prévention de la criminalité.