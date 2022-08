Montréal-Est: vaste déploiement policier vendredi pour résoudre une fusillade

MONTRÉAL — Une vaste opération policière a été lancée en début de nuit vendredi à Montréal-Est, dans le but de résoudre une récente affaire de coups de feu survenue dans le nord-est de Montréal.

En fin de nuit, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) refusait de livrer des informations à propos de ce déploiement policier, afin, disait-il, de ne pas nuire à son déroulement.

Les coups de feu auraient été tirés à un moment qui n’a pas encore été dévoilé dans le quartier Rivière-des-Prairies.

Afin d’aider les policiers à mener à bien leur opération, le SPVM a demandé à la population d’éviter si possible de se déplacer dans un vaste quadrilatère de Montréal-Est compris entre le boulevard Henri-Bourassa, au nord, l’autoroute Métropolitaine, au sud, la rue Broadway, à l’ouest et l’avenue Marien, à l’est. Il s’agit d’un secteur commercial et industriel.

On ignore pendant combien de temps le secteur restera à éviter.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’au lever du jour, au moins un de ses hélicoptères sera envoyé en renfort au SPVM pour l’aider à mener à bien l’opération policière.