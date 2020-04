Montréal et Québec: célébrations du Vendredi Saint retransmises sur le web

MONTRÉAL — En cette période de Pâques bouleversée par la crise de la COVID-19, l’Église catholique de Montréal a mis sur pied un service d’écoute téléphonique destiné aux personnes éprouvant de l’anxiété et des craintes, ou qui auraient besoin d’un soutien spirituel.

L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, explique que la solitude et un sentiment d’abandon peuvent facilement survenir chez les personnes âgées de plus de 70 ans, notamment celles vivant dans des résidences ou des foyers de soins où des mesures de confinement encore plus strictes sont devenues nécessaires.

Le numéro de téléphone de la ligne d’aide est le 1-888-305-0994.

D’autre part, l’Archidiocèse a lancé pendant la Semaine sainte une initiative depuis la résidence de la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal.

Les personnes qui le désirent peuvent parler à un prêtre catholique en composant le 514-866-1661 entre 13h et 17h, à chaque jour. Les appelants qui préfèrent s’exprimer en langue anglaise peuvent téléphoner au même numéro entre 15 h et 17 h.

En ce qui a trait au traditionnel Chemin de Croix du Vendredi Saint, il sera diffusé cette année sur la page YouTube de l’Archidiocèse pour une durée approximative de 90 minutes. La diffusion débutera à 10h.

Une messe du Vendredi Saint sera aussi célébrée à Québec par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Elle aura lieu à la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec et sera diffusée en direct et en différé sur le site www.ecdq.tv.

Le cardinal Lacroix a repris le travail lundi dernier; il était en convalescence après avoir subi une chirurgie en janvier.