Montréal: forte saisie de drogues et arrestation d’un suspect âgé de 36 ans

MONTRÉAL — La police de Montréal rapporte vendredi qu’elle a effectué il y a environ deux semaines une importante saisie de stupéfiants dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, dans l’ouest de la ville, et qu’un suspect a été arrêté.

Des agents de la Section du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont trouvé 11 kilogrammes de cocaïne et 18 kilogrammes de méthamphétamine pure lors de l’arrestation du présumé trafiquant, Simon Ouimette, qui est âgé de 36 ans.

Il semble que le suspect utilisait un logement de l’avenue Beaconsfield comme cache de stupéfiants.

Les perquisitions effectuées dans le logement et à bord du véhicule de Simon Ouimette ont aussi permis aux policiers de mettre la main sur plus de 80 000 $ en argent comptant et sur diverses quantités de comprimés illégaux, dont des anxiolytiques, de même que du GHB, un dépresseur également connu sous le nom de drogue du viol.

Simon Ouimette a été appréhendé le 15 juin dernier et le SPVM signale qu’il demeure détenu. Il a comparu au Palais de justice de Montréal et fait face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de drogue.