Montréal: homme de 61 ans trouvé assassiné tôt mardi au centre-ville

MONTRÉAL — Un homme âgé de 61 ans a été victime d’un meurtre en milieu de nuit, mardi, au centre-ville de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte que le corps inanimé du malheureux gisait au sol à l’intersection des rues Sainte-Catherine Ouest et Drummond. Il affichait des marques de violence au haut du corps qui avaient été possiblement causées par des coups d’objet contondant.

À leur arrivée, les ambulanciers appelés en renfort ont constaté le décès du sexagénaire.

Peu après, dans des circonstances qui n’ont pas encore été précisées, un suspect âgé de 60 ans a été arrêté près du lieu de découverte du corps. Il a été transporté dans un poste du SPVM où il sera soumis plus tard mardi à un interrogatoire.

L’enquête sur place a débuté à l’intérieur d’un périmètre de sécurité. Dans ce secteur commercial de la ville, les policiers tenteront de savoir si des caméras de surveillance du voisinage ont pu capter des images qui contribueront à leur travail.

Deux fermetures de tronçons de rue ont été ordonnées pour une période indéterminée: sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Drummond et de la Montagne, et sur la rue Drummond, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest.

C’était le sixième meurtre à survenir depuis le début de l’année sur le territoire patrouillé par le SPVM.