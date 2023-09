Montréal: homme en état critique après avoir été poignardé au centre-ville lundi

MONTRÉAL — Un homme reposait dans un état critique dans un hôpital de Montréal en fin de matinée, lundi, après avoir été trouvé blessé un peu plus tôt à une intersection achalandée du centre-ville.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a signalé que l’homme dont l’âge n’avait pas encore été précisé était inconscient lors de son transport à l’hôpital.

On l’avait trouvé blessé vers 10h00 à l’intersection du boulevard de Maisonneuve Ouest et de la rue Jeanne-Mance, à proximité de la Place des Arts et de la Place des Festivals. Il affichait des blessures qui lui avaient été infligées au haut du corps par un objet tranchant, apparemment.

Un périmètre de sécurité a été implanté à l’intersection pour permettre aux enquêteurs du SPVM de recueillir des éléments pouvant contribuer à leur enquête.

En fin de matinée, aucune arrestation n’avait été annoncée par la police, qui ajoutait que toutes les hypothèses pour expliquer cette affaire restaient à l’étude.