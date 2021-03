Montréal: homme vulnérable de 72 porté disparu depuis mardi matin par la police

MONTRÉAL — La police de Montréal demande l’aide de la population pour localiser un homme vulnérable qui n’a pas été vu depuis le milieu de la matinée, mardi, au centre-ville.

Kevin Bernard Rand, qui est âgé de 72 ans, souffre de pertes de mémoire selon ce que signale le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il se déplacerait habituellement à pied, fréquemment au centre-ville de Montréal et dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.

Kevin Bernard Rand, un homme à la peau blanche, mesure environ 1,72 mètre et pèse environ 77 kilogrammes. L’homme qui s’exprime en anglais a les cheveux gris et les yeux bruns et il porte des lunettes.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un manteau noir et une tuque noire.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut composer le 911.