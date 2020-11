Montréal lance sa Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones

MONTRÉAL — La Ville de Montréal a lancé mercredi sa «Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones».

Celle-ci vise entre autres à augmenter la «visibilité» des peuples autochtones à Montréal, à appuyer leur développement économique et leur développement culturel.

Par cette stratégie, Montréal espère aussi améliorer leur sentiment de sécurité dans la métropole, veiller à ce que les services qui leur sont offerts soient «culturellement sécurisants» afin de «les soustraire le plus possible au racisme et aux discriminations systémiques».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a lancé cette stratégie, aux côtés du chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, du président du Regroupement des centres d’amitiés autochtones du Québec, Philippe Meilleur, de la cheffe mohawk Gina Deer et de la commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la ville de Montréal, Marie-Ève Bordeleau.

La stratégie montréalaise a d’ailleurs été bien accueillie par le chef Picard, qui y a vu «une volonté claire de passer à l’action».