Montréal: les Francos et le Festival de Jazz seront présentés en septembre prochain

MONTRÉAL — Deux événements culturels majeurs de Montréal annoncent qu’ils se remettent au calendrier de 2021, malgré les incertitudes de la situation sanitaire.

Ainsi, la 32e édition des Francos de Montréal sera présentée du 9 au 12 septembre sur la place des Festivals, alors que le 41e Festival International de Jazz de Montréal sera au programme du 15 au 19 septembre, également sur la place des Festivals.

Les deux organisations signalent qu’elles suivront de près l’évolution de la situation sanitaire et que la présentation des spectacles se fera dans le respect des consignes émises par la santé publique afin d’assurer la santé et sécurité des festivaliers, des artistes et des employés.

D’autre part, la plupart des spectacles qui devaient être présentés en salle par les deux festivals cet été sont reportés à l’an prochain. Les détenteurs de billets sont invités à les conserver car ils seront valides pour les éditions de 2022.