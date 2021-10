Montréal: manifestation devant les bureaux de la Banque Royale à la Place Ville-Marie

MONTRÉAL — Une action organisée par des groupes environnementalistes doit se dérouler en fin d’après-midi, vendredi, devant la Place Ville-Marie, à Montréal, où se trouvent des bureaux de la Banque Royale du Canada (RBC).

Les manifestants veulent chercher à faire comprendre aux dirigeants de RBC ce qu’ils font vivre aux communautés et à l’environnement à travers leurs investissements.

Ils reprochent à la plus grande banque du Canada d’être un très gros financier de l’industrie fossile et ainsi de s’enrichir alors que les gens souffrent de la destruction du climat et de l’appropriation de terres.

La coalition de groupes environnementalistes demande notamment à la RBC de cesser immédiatement de financer les combustibles fossiles.

Les groupes identifiés à cette action qui doit débuter à 16h30 sont Extinction Rebellion Québec, Justice climatique Montréal, Quit RBC, Greenpeace Canada et la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

