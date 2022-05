Montréal: Natalia Ramos Rodriguez, 16 ans, est portée disparue

MONTRÉAL — La police demande l’aide du public afin de retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue. Natalia Ramos Rodriguez n’aurait pas été vue depuis près de deux semaines, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Natalia Ramos Rodriguez aurait quitté sa résidence du secteur Côte-des-Neige, à Montréal, le 23 avril vers 20h30 et elle n’aurait pas été revue depuis. Au moment de sa disparition, l’adolescente portait un pantalon de jogging bleu marin, une chemise blanche, une veste noire ainsi que des chaussures blanches.

Natalia Ramos Rodriguez a les yeux verts et les cheveux bruns. Elle mesure 5 pieds et 5 pouces (165 cm) et elle pèse 163 livres (74kg).

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition est invitée à composer le 911.