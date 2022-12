Montréal-Nord: automobile incendiée lundi soir, cause encore inconnue mardi matin

MONTRÉAL — Une automobile a été endommagée par le feu tard lundi soir dans le nord-est de Montréal, et quelques heures plus tard, l’origine de l’incendie restait impossible à établir par les pompiers et les policiers.

L’incendie a été signalé aux autorités vers 23h50 par un appel logé au central téléphonique d’urgence 911. L’automobile en flammes était alors stationnée à l’intersection de l’avenue Alfred et de la rue Louis-Francoeur, à proximité du parc Charleroi, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

À leur arrivée sur les lieux, les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont constaté que le véhicule était stationné près d’un immeuble, qui n’a pas été endommagé. Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) ont éteint le feu.

Un premier examen de l’automobile n’a pas permis de trouver d’objet incendiaire ni de traces d’accélérant. Personne n’a été blessé.

Le véhicule a été remorqué. L’enquête sur cet incendie a été confiée à l’escouade des incendies criminels du SPVM.