Montréal: ouverture vendredi du Salon du véhicule électrique et hybride

MONTRÉAL — La troisième édition du Salon du véhicule électrique et hybride de Montréal s’ouvre vendredi après-midi à la Place Bonaventure.

L’événement est une occasion pour le public de voir et de faire l’essai de produits comportant des innovations technologiques en matière de mobilité électrique.

Les visiteurs auront l’occasion d’examiner des automobiles électriques mais aussi des motocyclettes, des scooters, des vélos et des cyclomoteurs, des trottinettes, des planches à roulettes et même des triporteurs et des fauteuils roulants.

Des informations seront aussi disponibles en kiosques à propos des accessoires et des pièces et des bornes électriques, notamment.

Les portes du Salon seront ouvertes de 13h00 à 21h00, de même que samedi de 10h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 17h00. L’admission générale a été fixée à 15 $ mais des rabais seront offerts à certaines clientèles.

Les organisateurs du Salon affirment que l’an dernier, près de 23 500 personnes l’ont fréquenté.

Quant au Salon du véhicule électrique de Québec, il aura lieu au Centre de foires de Québec les 24, 25 et 26 mai.