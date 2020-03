Montréal ouvre de nouveaux refuges et des centres jours pour personnes itinérantes

MONTRÉAL — La Ville de Montréal poursuit le déploiement de son plan d’intervention pour venir en aide à la population itinérante en cette période d’état d’urgence sanitaire.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mardi l’ouverture de nouveaux refuges temporaires ainsi que de nouveaux centres de jour pour accueillir les sans-abri qui n’ont nulle part où aller alors que tous les lieux publics sont fermés.

Un refuge pour hommes permettra d’accueillir une cinquantaine d’individus au Marché Bonsecours. Un refuge mixte permettra d’en recevoir quelques dizaines de plus au Centre Jean-Claude Malépart, dans le quartier Centre-Sud.

Par ailleurs l’ancien hôpital Royal-Victoria doit rouvrir ses portes dès maintenant. Il servira à isoler les personnes itinérantes infectées par la COVID-19 puisqu’elles n’ont pas de lieu de résidence où se placer en confinement.

De plus, trois nouveaux centres de jour vont être aménagés à la Place du Canada, au parc Jeanne-Mance et devant l’aréna Francis-Bouillon. Ces lieux offrent des installations sanitaires et de la nourriture aux personnes itinérantes.

Un partenariat avec le réseau de la santé permettra de fournir de l’équipement de protection aux intervenants sociaux qui doivent intervenir auprès de personnes itinérantes potentiellement contaminées par le nouveau coronavirus.