Montréal ouvre des refuges d’urgence en raison d’une «vague de froid extrême»

MONTRÉAL — Les prochaines nuits s’annoncent glaciales dans la métropole avec des températures ressenties qui pourraient chuter sous les -30. Afin d’éviter que toute personne en situation d’itinérance ne se retrouve dehors, la Ville de Montréal annonce l’ouverture de deux refuges d’urgence.

Selon un bulletin météorologique spécial diffusé par Environnement Canada, on prévoit l’«invasion d’une masse d’air arctique dès jeudi soir» sur l’Abitibi-Témiscamingue et celle-ci doit ensuite se déplacer vers le centre et le sud du Québec.

On met en garde contre la formation de bourrasques de neige et de fortes rafales. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la vallée du Saint-Laurent devraient aussi en ressentir les effets dès jeudi soir alors que les autres régions au sud du fleuve pourraient à leur tour être affectées dans la nuit de jeudi à vendredi, prévient Environnement Canada.

Du côté de Météomédia, on prévoit que le mercure pourrait chuter jusqu’à -21 degrés Celsius dans la nuit de jeudi à Montréal. Puis, vendredi, la température ressentie pourrait descendre à -32 en raison du refroidissement éolien.

À la Direction régionale de santé publique de Montréal, on rappelle qu’«en général, les risques pour la santé sont plus élevés lorsque la température ressentie est inférieure à -27 °C».

En réaction, Montréal offre à la population en situation d’itinérance deux nouveaux sites d’urgence, soit un premier ouvert depuis mardi dans l’arrondissement Ville-Marie et un deuxième qui ouvrira jeudi dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Ces endroits pourront accueillir des gens dans le besoin entre 20h et 9h. On prévoit déjà refermer ces deux sites après la vague de froid, soit à compter de dimanche.

Ces deux sites sont mis «à la disposition du réseau de la santé et des organismes communautaires», peut-on lire dans le communiqué de la Ville, «pour s’assurer que toutes les personnes vulnérables puissent avoir accès à un lieu au chaud en cas de débordement dans les refuges et les haltes-chaleur».

En plus de ces endroits pour se tenir au chaud, Montréal annonce qu’elle participera à une opération de surveillance du territoire en collaboration avec des ressources du réseau de la santé et du milieu communautaire.

Le Service de police de la Ville de Montréal et des membres de l’Équipe mobile de médiation en intervention sociale seront mobilisés «pour accompagner les personnes dans la rue vers les services d’hébergement appropriés», assure-t-on.

D’après les données transmises par les autorités municipales, un nombre record de 1600 places sont disponibles cet hiver dans les refuges et les haltes-chaleur de Montréal.

Rester au chaud

La santé publique invite la population à bien se protéger du froid. On souligne que les risques pour la santé augmentent avec la durée de l’exposition en période de froid extrême. Plus particulièrement, on rappelle que les personnes âgées et les nourrissons sont plus vulnérables aux grands froids.

Les gens qui souffrent de maladies cardiaques ou d’asthme ainsi que les personnes à mobilité réduite sont aussi considérés comme étant plus vulnérables et on leur recommande d’éviter de sortir en période de froid intense.

Pour les personnes qui seraient dans l’obligation de sortir, on recommande de s’assurer d’avoir la peau et les cheveux secs ainsi que de porter des vêtements suffisamment chauds. Il est aussi suggéré de protéger la peau du visage «en appliquant une crème grasse (solaire ou vaseline)» et en portant un foulard.

De plus, les extrémités du corps doivent être bien couvertes en tout temps. On précise que le corps peut perdre jusqu’à 30 % de sa chaleur seulement par le fait d’avoir la tête à découvert.

Les gens qui doivent se déplacer en voiture devraient prévoir une trousse de secours incluant des vêtements chauds.

