Montréal prend les grands moyens pour redonner vie au centre-ville cet été

Montréal entend faire l’impossible pour redonner vie à son centre-ville cet été, mais devra se résigner au fait que l’ensemble des travailleurs des tours à bureaux n’y seront pas.

La mairesse Valérie Plante, entourée de dirigeants d’organismes des secteurs économique, touristique et culturel, a présenté jeudi un plan de relance du centre-ville qui implique des investissements de plus de 33 millions $ provenant du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

L’objectif est de rendre l’espace urbain attrayant par l’ouverture de terrasses élargies, la piétonnisation de certaines artères, de l’animation et des spectacles, du moins dans les salles qui vont pouvoir rouvrir à compter du 26 mars.

Parmi les initiatives prévues, une enveloppe de 3 millions $ est destinée aux festivals et aux arts du cirque afin de soutenir la création de nouvelles formules adaptées au contexte sanitaire. Un autre 3 millions $ vise des aménagements et l’animation. Les commerces, particulièrement les bars et restaurants, auront accès à une enveloppe de 4 millions $ pour soutenir leur réouverture et la Ville réduit le coût d’un permis de terrasse à la somme symbolique de 50 $, tout en promettant de la flexibilité pour l’aménagement de terrasses plus grandes.

La gratuité du stationnement sur rue les vendredis soirs et les fins de semaine sera prolongée jusqu’à la Fête du travail dans l’espoir d’attirer des citoyens de l’extérieur.

Par ailleurs, la revitalisation du centre-ville est un objectif difficilement réalisable sans la présence des travailleurs qui peuplent les tours à bureaux le jour. Le président de la Chambre de commerce, Michel Leblanc, admet que la tâche sera difficile puisque la plupart des employeurs prévoient revenir au centre-ville en septembre, certains plus tard. Un plan de sécurisation des édifices — ascenseurs, espaces communs, etc. — est en cours d’élaboration avec la direction de la santé publique. Celui-ci doit non seulement se pencher sur les aires communes, mais sur l’aménagement des bureaux lui-même, notamment les espaces de travail et même sur des espaces de travail extérieurs.

M. Leblanc fait valoir que plusieurs entreprises ont découvert les limites du télétravail, notamment en termes de productivité et d’intégration de nouveaux employés. Il estime par ailleurs que l’occasion est belle d’attirer de nouveaux joueurs, particulièrement des PME et des entreprises en émergence. Une somme de 2 millions $ a été prévue spécifiquement pour soutenir l’installation d’entreprises en émergence au centre-ville.

Un autre montant de 2 millions $ a été prévu pour la revitalisation du Quartier chinois. On rappelle que ce quartier compte pas moins de 150 commerces qui ont grandement souffert de la pandémie.