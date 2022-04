Montréal: procession du Chemin de croix du Vendredi saint après 2 ans d’interruption

MONTRÉAL — Après une interruption de deux ans causée par la pandémie de COVID-19, la traditionnelle procession du Chemin de Croix à travers les rues du Vieux-Montréal revient en ce Vendredi saint.

Les participants guidés par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, doivent prendre le départ de la marche à 9h30 à la chapelle historique de Notre-Dame-de-Bon-Secours pour se rendre à la basilique Notre-Dame, à la cathédrale Saint-Patrick et à l’église du Gesù, en passant par la Place Ville Marie pour arriver vers midi à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

Cette commémoration est un événement public ouvert à tous. Des prières et des lectures accompagneront l’arrivée à chacune des six stations et une chorale interprétera des hymnes de Carême, mais un silence sera observé pendant la procession d’un site religieux à l’autre.

La procession du Chemin de croix est organisée par Communion et Libération Canada, un mouvement international de l’Église catholique présent partout au Canada.