Montréal reconnaît officiellement le racisme systémique en réponse à un rapport

MONTRÉAL — «En tant que mairesse de Montréal et en tant que citoyenne, je reconnais qu’il existe au sein de notre société, y compris à la Ville de Montréal, du racisme et de la discrimination systémique et qu’il nous faut agir», a déclaré lundi la mairesse Valérie Plante, en réaction à un virulent rapport de l’Office de consultation publique de Montréal.

Lors d’une conférence de presse, Mme Plante a ajouté qu’elle présentera une motion allant en ce sens au conseil municipal et de réaffirmer l’engagement de la ville à agir et mettre en place les mesures nécessaires pour les combattre.

Le rapport a tranché que la Ville de Montréal a négligé la lutte contre le racisme et la discrimination et ne reconnaît pas le caractère systémique de ces phénomènes.

Le document de 261 pages, rédigé au terme d’une consultation à laquelle plus de 7000 personnes se sont fait entendre, conclut que la métropole a bien de la difficulté à passer de la parole aux actes.

«Des déclarations, des motions, des plans d’action de la Ville disent s’attaquer au phénomène du racisme ou de la discrimination, mais les résultats se font attendre», constatent les auteurs du volumineux rapport.

La commission formule 38 recommandations, à commencer par une reconnaissance du caractère systémique du racisme et de la discrimination dont sont victimes les groupes racisés et les personnes autochtones.

Cette non-reconnaissance formelle «empêche la Ville de se doter des outils nécessaires pour s’attaquer véritablement au problème», écrit la présidente de la commission dans une lettre destinée à la mairesse qui accompagne le volumineux rapport.

Les auteurs recommandent également que le conseil municipal crée rapidement une fonction de Commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination.

Cette personne devrait, selon eux, relever directement du directeur général de la ville et elle aurait notamment pour fonction de proposer un premier plan d’action et de s’assurer qu’il soit appliqué dans l’organisation municipale.

Constatant le faible nombre de données disponibles permettant de connaître l’ampleur du problème de racisme et de discrimination systémique à Montréal, ils croient que la ville et ses arrondissements devraient produire et rendre publiques des données qui permettent de mesurer les écarts entre les personnes racisées, les autochtones et les Blancs aux profils semblables.

De plus, des formations consacrées explicitement à la lutte au racisme et à la discrimination devraient être développées et rendues obligatoires pour tous les employés de la ville et des sociétés paramunicipales, recommandent-ils.

Profilage

Le profilage racial et social a été, notent-ils, l’enjeu le plus évoqué au cours des consultations.

Ce profilage mené par le SPVM «constitue une violence envers certains groupes racisés et envers des personnes autochtones vivant à Montréal» et demeurera tant qu’il n’y aura pas de changement de «culture organisationnelle» au sein du corps de police, selon les auteurs du rapport.

Un rapport commandé par la Ville de Montréal à des chercheurs indépendants révélait au début octobre que les Autochtones, les Noirs et les jeunes Arabes avaient entre quatre et cinq fois plus de chances d’être interpellés par les policiers que les Blancs.

En décembre 2018, le chef de police, Sylvain Caron, avait admis qu’il y avait « peut-être » du profilage racial au sein de ses troupes.

Les commissaires de l’OCPM estiment que la nomination du directeur du SPVM devrait être conditionnelle à sa connaissance et à sa reconnaissance de ces phénomènes.

Plus de 22 000 Montréalais avaient signé une pétition pour réclamer la tenue de la consultation publique.

La publication du rapport survient dans le contexte d’une vague de manifestations exceptionnelles à travers le monde dans la foulée de la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc, à Minneapolis, à la fin mai.