Montréal: une murale citoyenne de Pointe-Saint-Charles a été vandalisée lundi

MONTRÉAL — Une imposante murale citoyenne peinte il y a six ans dans le quartier Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal, a été barbouillée de graffitis dans la nuit de lundi.

La nouvelle, accompagnée d’une photo illustrant les dégâts, est rapportée sur le site web de la Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles qui regroupe des organismes communautaires du quartier.

La murale multicolore intitulée «La Pointe all-dressed», longue de quelques dizaines de mètres, a été peinte sur le mur de soutènement de la voie ferrée du Canadien National (CN) qui longe le nord de la rue Knox entre les rues d’Hibernia et Charon.

La Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles signale que ce n’est pas la première fois que des vandales s’en prennent à la murale. L’organisme recherche des dons de peinture extérieure, de matériel de peinture et toute aide pour aider à la repeindre.

Il semble que plus de 150 personnes aient pris part à la réalisation de «La Pointe all-dressed» il y a six ans. La murale aborde différents thèmes et illustre diverses scènes de la vie urbaine du quartier.