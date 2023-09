«Montrez-nous l’argent!» lance le premier ministre terre-neuvien Andrew Furey

QUÉBEC — Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, se dit ouvert à négocier avec le Québec, en autant qu’on lui «montre l’argent».

«Show us the money!» a lancé M. Furey en mêlée de presse lundi matin, à son arrivée à la 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada qui se tient au Château Frontenac, à Québec.

En février dernier, lors d’une visite officielle à Saint-Jean, le premier ministre du Québec, François Legault, avait dit comprendre «la frustration et la colère» des Terre-Neuviens concernant le contrat d’approvisionnement en électricité de Churchill Falls.

Le contrat sur ce barrage situé au Labrador aurait rapporté plus de 28 milliards $ au Québec depuis sa signature en 1969, comparativement à seulement 2 milliards $ à Terre-Neuve-et-Labrador.

M. Legault avait évoqué l’idée d’offrir une indemnisation financière à la province voisine avant la fin de l’entente en 2041, afin de l’inciter à la renouveler.

Lundi, au moment d’accueillir ses homologues au Château Frontenac, M. Legault a laissé entendre qu’une entente avec Terre-Neuve-et-Labrador était névralgique pour le Québec.

«Évidemment, il va falloir, pour atteindre nos objectifs de carboneutralité, construire plus d’énergie renouvelable. Donc, je compte beaucoup sur Andrew Furey pour « upgrader » Churchill Falls, puis pour Gull Island, on a d’excellentes discussions et on est très optimiste de pouvoir avancer là-dessus», a-t-il déclaré.