Mort dans l’ascenseur vers le bloc opératoire: premier décès évitable à Senneterre?

MONTRÉAL — Les proches d’un homme de Senneterre, décédé lundi matin dans l’ascenseur devant l’amené au bloc opératoire de l’Hôpital d’Amos, croient qu’il est devenu la première victime de la rupture de service en santé dans la petite municipalité d’Abitibi-Témiscamingue.

Selon ce que relate son fils, Richard Genest se serait plaint de maux de ventre d’abord légers, puis devenant plus douloureux au fil de la journée, lundi. Croyant avoir affaire à une pierre aux reins, il n’en a pas trop fait de cas puisqu’il était déjà passé par là.

Mais durant la nuit, la douleur est devenue insoutenable et M. Genest a dû appeler l’ambulance puisqu’il ne pouvait pas se rendre à l’urgence de Senneterre. Le service de santé local est fermé de 16h à 8h depuis le 18 octobre dernier dans le cadre de la «réorganisation» annoncée par le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), appuyée par le ministre de la Santé Christian Dubé.

Au moment de l’appel de M. Genest, la seule ambulance desservant Senneterre se trouvait déjà en route vers Val-d’Or. C’est donc une ambulance de Barraute, à une trentaine de kilomètres, qui a dû venir chercher l’homme de 65 ans mal en point.

D’après le récit que son fils Miguel Genest a partagé avec La Presse Canadienne, l’homme aurait patienté une heure et demie avant de voir les ambulanciers arriver. Le fils s’était alors rendu au chevet de son père pour attendre les services d’urgence avec lui.

Une fois dans l’ambulance, Richard Genest a été transporté vers Val-d’Or, à plus de 60 kilomètres au sud-ouest de Senneterre. N’ayant pas de nouvelles de son père, Miguel Genest s’inquiète. C’est finalement quelques heures plus tard, vers 6h20, qu’il reçoit l’appel d’une médecin de Val-d’Or qui lui dit ne pas comprendre pourquoi on lui a amené son père qui aurait plutôt dû être dirigé vers l’Hôpital d’Amos.

Elle lui apprend que son père est très mal en point. Son aorte, l’artère principale du cœur, s’est fissurée et il doit être opéré d’urgence. Les minutes comptent.

«Elle m’a dit: « On va espérer qu’il se rende, mais je ne sais pas s’il va se rendre »», a partagé le fils en colère contre ce qu’il qualifie de désorganisation des services de santé.

«Il est parti de Senneterre en ambulance. Il est allé à Val-d’Or. On ne sait pas combien de temps il est resté à la salle d’urgence avant de voir un médecin. Il a perdu connaissance. Il a été réanimé. Ils l’ont envoyé à Amos», récapitule-t-il.

Et une fois arrivé à Amos, à près de 70 kilomètres au nord-ouest de Val-d’Or, Richard Genest a rendu l’âme dans l’ascenseur qui l’amenait au bloc opératoire. À l’ouverture des portes, le chirurgien et toute l’équipe l’attendaient. Ils n’ont rien pu faire.

Quand Miguel Genest est arrivé à Val-d’Or, il a rencontré le chirurgien qui attendait son père.

«Il a dit: « Je ne comprends pas qu’il ne se soit pas rendu ici et qu’il soit allé à Val-d’Or? Ils le savent qu’il n’y a pas de cardiologue à Val-d’Or »», rapporte-t-il.

Puis, le chirurgien aurait ajouté: «Il m’aurait manqué un cinq minutes pour que je puisse faire quelque chose.»

«Il était tough est estifi mon père», glisse son fils Miguel avec admiration.

Lettre au ministre

Pour la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, le décès de M. Genest est l’exemple qu’on ne souhaitait jamais avoir, mais que toute la communauté redoutait.

«On le savait que ça allait arriver. On le dit depuis le début. Malheureusement, c’est arrivé et là, on demande au ministre Dubé de changer son fusil d’épaule et de rouvrir immédiatement l’urgence 24/7 à Senneterre», martèle Mme Pelchat qui a adressé une lettre, mercredi, au cabinet du ministre.

«Nous avons le regret de vous informer qu’un citoyen de Senneterre, un mari, un père de famille, un frère, est décédé hier matin dû à la rupture de service de notre urgence», peut-on lire dans la lettre transmise par la nouvelle élue au ministre de la Santé.

«En deux heures, il aurait pu être sauvé. En deux heures, il aurait pu voir un médecin à Senneterre qui aurait constaté et identifié l’urgence de la situation», poursuit-elle.

Au moment de l’annonce de la fermeture de l’urgence chaque soir de 16h à 8h, le ministre avait déclaré que la situation était temporaire, le temps de recruter 250 infirmières dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

La décision avait rapidement été décriée par les autorités locales, les citoyens et les partis d’opposition qui craignaient tous de voir des gens en payer le prix de leur vie.

«Il ne faut pas que ça se reproduise, là! Je suis fâché, outré, c’est mon père!», plaide Miguel Genest qui avait lui-même dénoncé la situation sur sa page Facebook il y a un mois en disant «il ne faudrait surtout pas que ça touche à un de mes enfants».

C’est malheureusement son père qui allait en subir les conséquences.

La mairesse Nathalie-Ann Pelchat conclut sa lettre au ministre en disant que sa population est en deuil. Que sa population se sent abandonnée et elle l’invite à régler personnellement ce dossier.

«Vous êtes le ministre et c’est vous qui êtes imputable auprès de la population», écrit-elle.

Le CISSS-AT se défend

Invité à expliquer les circonstances ayant mené au décès de M. Genest, le CISSS-AT a réagi par voie de communiqué en offrant des condoléances aux proches du défunt.

D’après la PDG de l’organisation, Caroline Roy «une revue diligente de l’ensemble de la situation a été effectuée» et «l’ensemble des protocoles en vigueur ont été respectés».

Et malgré le fait que le patient ait dû parcourir 135 kilomètres en ambulance, après avoir dû attendre les ambulanciers qui étaient à plus de 30 kilomètres de chez lui, elle affirme que «la fermeture du CLSC de Senneterre n’est pas un facteur ayant contribué au décès de la personne».

Le CISSS-AT ajoute également avoir communiqué avec le Bureau du coroner qui aurait décidé de ne pas enquêter sur le décès.