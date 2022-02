Mort de George Floyd: les policiers ont «choisi de ne rien faire», dit la procureure

SAINT PAUL, Minn. — Trois anciens officiers de police de Minneapolis accusés d’avoir violé les droits civils de George Floyd ont «choisi de ne rien faire» alors qu’un autre officier a pris la vie de M. Floyd, a déclaré une procureure dans sa plaidoirie mardi. Les avocats de la défense ont répliqué que les officiers étaient trop inexpérimentés, qu’ils n’avaient pas été formés correctement et qu’ils n’avaient pas délibérément violé les droits de M. Floyd.

Thomas Lane, Tou Thao et J. Alexander Kueng sont accusés d’avoir violé les droits constitutionnels de l’Afro-Américain George Floyd lorsque l’agent Chauvin a pressé son genou sur son cou pendant 9 minutes et demie. M. Floyd est mort par la suite. MM. Kueng et Thao sont également accusés de ne pas être intervenus pour arrêter M. Chauvin lors du meurtre du 25 mai 2020, filmé par un passant, qui a déclenché des manifestations dans le monde entier et une réflexion majeure sur le racisme et la police.

Au cours de ce procès d’un mois, les procureurs ont cherché à démontrer que les officiers n’ont pas respecté leur formation de policier, notamment lorsqu’ils n’ont pas réussi à faire rouler M. Floyd sur le côté ou à lui administrer un massage cardiaque. Les procureurs ont fait valoir que l’état de M. Floyd était si grave que même des passants sans formation médicale de base pouvaient voir qu’il avait besoin d’aide. Mais la défense a déclaré que la formation de la police de Minneapolis était inadéquate et que les officiers s’en remettaient à M. Chauvin en tant qu’officier supérieur sur les lieux.

L’agent Lane tenait les jambes de M. Floyd, alors que son collègue Kueng était agenouillé sur le dos de la victime et que l’agent Thao maintenait les passants à distance. Les trois officiers ont témoigné.

Pendant sa plaidoirie, la procureure Manda Sertich a pointé du doigt chaque ancien officier.

M. Thao a fixé directement M. Chauvin et a ignoré les appels des passants à aider un homme qui était en train de mourir «sous leurs yeux», a dit Mme Sertich.

Selon elle, M. Kueng a négligemment ramassé du gravier sur le pneu d’un SUV de la police pendant que M. Chauvin «se moquait des supplications de George Floyd en disant qu’il fallait beaucoup d’oxygène pour continuer à parler».

Et M. Lane a exprimé des inquiétudes qui montrent qu’il savait que M. Floyd était en détresse, mais «n’a rien fait pour donner à M. Floyd l’aide médicale dont il savait que M. Floyd avait désespérément besoin», a ajouté la procureure.

Mais les avocats de MM. Lane et Kueng ont exhorté les jurés à se demander pourquoi leurs clients ont été inculpés.

L’avocat de M. Lane, Earl Gray, a déclaré que son client était «très préoccupé» par la situation de M. Floyd et qu’il a suggéré de coucher M, Floyd sur le côté pour qu’il puisse respirer, mais que M. Chauvin l’a repoussé deux fois. Il a noté que M. Lane a essayé d’aider à ranimer M. Floyd après l’arrivée de l’ambulance, et a déclaré aux jurés que «toute personne raisonnable devrait être dégoûtée, devrait être furieuse» que M. Lane ait été accusé.

L’avocat de M. Kueng, Thomas Plunkett, a déclaré que la police n’avait pas reçu une formation adéquate sur le devoir d’intervention et que M. Chauvin était responsable. Il a également ajouté que M. Kueng respectait M. Chauvin, son ancien agent de formation sur le terrain, et «se fiait à l’expérience de cette personne».

«Je n’essaie pas de dire qu’il n’a pas été formé, a indiqué M. Plunkett. Je dis que la formation était inadéquate pour l’aider à voir, percevoir et comprendre ce qui se passait ici».

Il a dit aux jurés d’«appliquer la loi aux faits» et d’être «l’exact opposé d’une foule».

L’avocat de M. Thao, Robert Paule, a déclaré que son client pensait que les officiers faisaient ce qu’ils croyaient être le mieux pour George Floyd — le retenir jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

Les chefs d’accusation stipulent que les officiers ont «délibérément» privé M. Floyd de ses droits constitutionnels. Cela signifie que les jurés doivent trouver que les officiers ont agi «avec une mauvaise intention ou un motif inapproprié pour désobéir ou ignorer la loi», a déclaré M. Paule.

Il a noté que M. Thao avait soutenu l’urgence d’appeler une ambulance pour M. Floyd, ce qui, selon lui, n’était clairement «pas dans un mauvais but». Il a également indiqué que M. Thao croyait raisonnablement que George Floyd était sous l’emprise de drogues et devait être maîtrisé jusqu’à l’arrivée des secours médicaux.

Concernant l’accusation d’intervention, Mme Sertich affirme que les procureurs devaient simplement prouver que les officiers savaient que la force utilisée par M. Chauvin était déraisonnable et qu’ils avaient le devoir de l’arrêter, mais ne l’ont pas fait. En ce qui concerne l’accusation d’avoir privé M. Floyd de son droit à des soins médicaux, le fait que les officiers savaient que celui-ci était en détresse, mais n’ont rien fait, est une preuve d’intentionnalité, a-t-elle dit.

Mme Sertich a souligné les deux minutes et demie «précieuses» qui se sont écoulées après que George Floyd soit devenu inerte et avant l’arrivée des ambulanciers.

«Ils ont choisi de ne rien faire, et leur choix a entraîné la mort de M. Floyd», a-t-elle déclaré.

Mme Sertich a opposé l’inaction des agents aux cris désespérés des passants qui les suppliaient de lâcher M. Floyd et de vérifier son pouls: «Même s’ils n’avaient aucun pouvoir, aucune autorité, aucune obligation, ils savaient qu’ils devaient faire quelque chose».

Ces passants, selon Mme Sertich, ont donné à MM. Thao et Kueng des «commentaires détaillés» qui auraient dû leur faire prendre conscience que George Floyd était en difficulté — les passants ont crié que M. Floyd ne pouvait pas respirer, qu’il ne réagissait pas et ont exhorté les officiers à le regarder.

Les jurés devaient commencer à délibérer mercredi, après que le juge leur ait donné des instructions.

Lane, qui est Blanc, Kueng, qui est Noir, et Thao, qui est Hmong-Américain, feront également l’objet d’un procès distinct en juin pour avoir aidé et encouragé le meurtre et l’homicide involontaire de George Floyd.

Chauvin, qui est Blanc, a été reconnu coupable de meurtre par un tribunal d’État et condamné en juin dernier à 22 ans et demi de prison. Il a plaidé coupable en décembre à une accusation fédérale de violation des droits constitutionnels de George Floyd.