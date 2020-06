Mort de George Floyd: les trois autres policiers seraient aussi accusés

MINNEAPOLIS — Les procureurs prévoient accuser le policier de Minneapolis ayant appuyé son genou contre le cou de George Floyd de meurtre au deuxième degré et ils ont aussi l’intention de porter des accusations contre les trois autres agents qui ont assisté à la scène, a rapporté un quotidien, mercredi.

La vidéo captée par un passant montrant les circonstances de la mort de George Floyd le 25 mai a provoqué une série de manifestations aux États-Unis et à travers le monde. Le policier Derek Chauvin a été congédié le 26 mai et avait d’abord été accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire. Les trois autres agents ont aussi été congédiés, mais n’avaient toujours pas été accusés.

Le «Star Tribune» a rapporté que le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, avait renforcé les accusations contre Derek Chauvin et qu’il portera des accusations contre Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao pour avoir aidé et encouragé un meurtre. Le quotidien a cité de multiples sources au sein des autorités de l’ordre au courant du dossier ayant parlé sous le couvert de l’anonymat.

M. Ellison prévoyait faire une annonce plus tard mercredi, mais n’a pas répondu aux questions à la suite de la publication des informations rapportées par le «Star Tribune».

L’avocat Earl Gray, qui représente Thomas Lane, a affirmé à l’Associated Press que les informations du Star Tribune étaient «véridiques», avant de mettre fin à l’appel. Les avocats des autres personnes mentionnées dans le rapport n’ont pas commenté le dossier.

L’avocat Ben Crump a écrit dans un gazouillis que la famille de George Floyd était «très satisfaite» des décisions de M. Ellison et a ajouté qu’il s’agissait «d’une source de paix pour la famille de George pendant cette période difficile».

La famille de Floyd et les manifestants ont demandé à maintes reprises que des accusations soient portées contre les quatre agents, et que des accusations plus sévères soient intentées contre Derek Chauvin, qui a maintenu son genou contre le cou de George Floyd pendant huit minutes malgré le fait qu’il ne bougeait plus et qu’il signalait qu’il n’arrivait pas à respirer. George Floyd, un homme noir, était menotté et avait le visage écrasé au sol dans les minutes ayant précédé sa mort.