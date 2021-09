Echaquan:Anglade rabroue un de ses députés pour un discours jugé «odieux» par Legault

QUÉBEC — La cheffe libérale Dominique Anglade rabroue un de ses députés qui a fait des amalgames entre la loi sur la laïcité et la mort de Joyce Echaquan dans un discours jugé «odieux» par François Legault.

La controverse sur ces propos, lancée par François Legault, a fait complètement déraper à l’Assemblée nationale la journée hommage à cette Autochtone morte l’an dernier à pareille date à l’hôpital de Joliette, mais le premier ministre ne regrettait toujours pas mercredi d’avoir jeté ce pavé dans la mare durant cette commémoration.

«C’est odieux, il a fait le lien entre la mort Joyce Echaquan, le projet de loi 21 (sur les signes religieux) et le projet de loi 96 qui renforce la langue française. À titre de premier ministre du Québec, je ne pouvais pas laisser passer ça», a commenté François Legault en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

En conférence de presse mercredi, Mme Anglade a dit avoir discuté avec son député Greg Kelley concernant un de ses discours filmés par vidéo.

Il disait qu’il jugeait les caquistes sur leurs gestes, puis dénonçait à la fois les projets de loi des caquistes, sur la laïcité et sur la langue, ainsi que la mort de Mme Echaquan.

«J’ai dit qu’on devrait se tenir très loin des amalgames que l’on fait», a fini par dire Mme Anglade, pressée de questions à savoir si elle se dissociait des déclarations de son député.

Mardi, en Chambre, François Legault avait dit qu’il n’accepterait jamais que le député fasse un amalgame entre Joyce Echaquan et le projet de loi 96 sur la langue française.

Mme Anglade a demandé des excuses au premier ministre parce qu’elle estime que ces attaques n’avaient pas leur place au cours de la journée qui devait être un hommage à Joyce Echaquan, morte il y a exactement un an.

M. Kelley a tenu le discours qu’on lui reproche en juin.

«Je vous demande de juger (les caquistes) sur leurs gestes», avait-il dit. Le premier geste qu’ils ont posé, c’est d’adopter une loi qui réduit l’immigration et le nombre de réfugiés, a-t-il d’abord rappelé.

«La deuxième loi, c’est la loi 21 (sur la laïcité). Et maintenant, parlons de Joyce Echaquan (…). Des milliers de personnes ont marché dans les rues pour demander au gouvernement de reconnaître le racisme systémique. Et permettez-moi d’ajouter le projet de loi 96 (sur le français langue officielle), encore une fois avec la clause dérogatoire, utilisée pour restreindre et retirer des droits.»