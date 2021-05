Mort de Joyce Echaquan: après des critiques, la coroner réaffirme son impartialité

MONTRÉAL — À l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, la coroner Géhane Kamel s’est dite désolée si certains de ses propos tenus lors des audiences ont pu indisposer des citoyens, et assure qu’elle respectera son devoir d’impartialité.

«Bien que certains de mes commentaires aient pu donner l’apparence d’une certaine partialité de ma part, j’affirme que j’ai en tout temps, depuis le premier jour de cette enquête, respecté mon important devoir d’impartialité et d’indépendance en tant que coroner et je peux vous assurer qu’il en sera ainsi jusqu’à la toute fin du processus», a-t-elle déclaré mardi matin avant le début des témoignages de la journée.

Cette déclaration était attendue: vendredi dernier, la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, avait annoncé que Me Kamel ferait une «mise au point» sur diverses réactions – de médias ou de citoyens – survenues après le déroulement de la dernière semaine de témoignages.

Certaines de ses paroles ont fait sourciller, notamment lorsqu’elle a dit ouvertement à des témoins qu’elle ne les croyait pas et qu’ils n’étaient pas crédibles, et qu’elle en ait semoncé plus d’un.

À la préposée aux bénéficiaires que l’on entend dans la vidéo filmée par Mme Echaquan elle-même, et qui faisait valoir que ses propos envers sa patiente étaient «bienveillants», elle lui a lancé sur un ton dur: «c’est dit plein d’amour ça? C’est plein de jugement.»

«C’est tout sauf de la bienveillance, a-t-elle ajouté. N’essayez pas de me convaincre, je ne vous crois pas.»

Avant le témoignage de l’infirmière que l’on entend aussi insulter Mme Echaquan dans la vidéo, Me Kamel l’a avertie qu’elle serait peut-être «un peu plus vindicative» que la veille.

Me Kamel s’est aussi impatientée envers des membres du personnel médical quand ils disaient ne pas avoir été témoins de commentaires racistes ou dénigrants envers les Autochtones à l’hôpital de Joliette, là où est morte Joyce Echaquan le 28 septembre 2020.

La mère de famille autochtone a été insultée et dénigrée par deux employées de l’hôpital de Joliette. Peu avant sa mort, elle s’était filmée de son lit d’hôpital avec son téléphone cellulaire et avait diffusé en direct la vidéo. Cette vidéo a largement circulé dans les médias sociaux et a déclenché une onde de choc et d’indignation au Québec.

Me Kamel doit mener les audiences publiques jusqu’au 2 juin dans ce dossier afin de faire la lumière sur les circonstances et les causes probables du décès de Mme Echaquan.