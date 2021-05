Mort de Joyce Echaquan: d’autres infirmières témoignent mardi à l’enquête du coroner

MONTRÉAL — La quatrième journée de l’enquête publique de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan s’amorce mardi avec le témoignage de plusieurs autres infirmières de l’hôpital de Joliette, là où est décédée la mère de famille autochtone en septembre dernier.

Leur témoignage sera étudié de près par la coroner, comme ce fut le cas de leurs collègues et des médecins qui ont livré leur version des faits lundi.

Ces témoins sont fort attendus, car le comportement de deux employées de cet hôpital de Lanaudière envers Mme Echaquan a été décrié et dénoncé: peu avant sa mort, elle s’était filmée de son lit d’hôpital avec son téléphone cellulaire et avait diffusé en direct la vidéo.

On l’y voit agitée et souffrante et l’on entend deux femmes l’insulter et l’abreuver de jurons. Cette vidéo a largement circulé dans les médias sociaux et a déclenché une onde de choc et d’indignation au Québec.

En plus de son mandat qui est de déterminer la cause du décès de Mme Echaquan, la coroner Géhane Kamel doit aussi tenter d’établir les circonstances de sa mort et le comportement des employés envers les membres des Premières Nations en fait partie.

Mme Echaquan a été admise à l’hôpital de Joliette le 26 septembre 2020 pour des douleurs au ventre et y est morte deux jours plus tard.

La semaine dernière, Me Kamel a écouté les témoignages des membres de la famille de Mme Echaquan, qui ont relaté avec beaucoup d’émotion ce qu’elle a vécu et ce qu’elle représentait pour eux.