Mort de Joyce Echaquan: les audiences publiques du coroner débutent aujourd’hui

MONTRÉAL — Les audiences publiques du coroner sur la mort de Joyce Echaquan s’amorcent jeudi au palais de justice de Trois-Rivières.

La mère de famille autochtone, de la communauté atikamekw de Manawan, est décédée le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette, après avoir subi des insultes dégradantes de la part de deux employées.

Peu avant son décès, la femme de 37 ans s’est filmée de son lit d’hôpital avec son téléphone cellulaire. On peut la voir agitée et souffrante, alors que l’on entend parler une infirmière et une préposée aux bénéficiaires, qui l’insultent en plus de l’abreuver de sacres. Les deux employées ont été congédiées peu après.

La vidéo filmée par Mme Echaquan a largement circulé dans les médias sociaux et a déclenché une onde de choc et d’indignation. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le racisme existant envers les Autochtones et l’impact sur les soins de santé qu’ils reçoivent.

Huit mois après sa mort, les audiences qui débutent sont présidées par Me Géhane Kamel, la coroner déjà responsable d’un comité sur la mortalité dans les communautés autochtones et inuites.

De nombreux témoins seront entendus entre le 13 mai et le 2 juin. Jeudi et vendredi, des proches de Mme Echaquan, dont son conjoint, sa fille et sa mère, viendront témoigner. La semaine prochaine, des employés et du personnel soignant de l’hôpital de Joliette seront entendus.

Des pharmaciens et toxicologues sont aussi sur la liste des témoins, ainsi qu’un urgentiste qui est appelé à titre de médecin expert.

Puis, le chef de la communauté atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, sera appelé à offrir ses réflexions et suggestions à la coroner dans le volet «recommandations» de l’enquête publique, tout comme le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard.

La cause du décès de Mme Echaquan n’a pas été dévoilée publiquement par les autorités et l’un des mandats de la coroner est d’ailleurs de l’établir. La famille en a toutefois été informée.

De manière exceptionnelle, un interprète assurera la traduction des audiences se déroulant en français vers l’atikamekw.

Le mandat du coroner n’est pas de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle de quiconque, mais plutôt de déterminer les causes et les circonstances du décès et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations afin d’éviter d’autres décès semblables.