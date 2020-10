Mort de Joyce Echaquan: une enquête publique annoncée par Geneviève Guilbault

MONTRÉAL — Le Bureau du coroner a été mandaté de mener une enquête publique concernant la mort de Joyce Echaquan, a annoncé samedi la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault.

« Nous devons tout faire pour éviter que de tels drames se reproduisent », a-t-elle écrit sur Twitter.

Joyce Echaquan est morte cette semaine à l’Hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes.

Peu avant sa mort, Mme Echaquan, une mère de famille âgée de 37 ans, s’était filmée avec son téléphone cellulaire depuis son lit d’hôpital. Dans cette vidéo, on entend deux employées tenir des propos dénigrants et dégradants envers leur patiente, une Atikamekw, qui semble très souffrante et qui halète.

Les deux femmes — une infirmière et une préposée aux bénéficiaires — ont depuis été congédiées.

Le Bureau du coroner avait déjà annoncé qu’il menait des instigations sur la cause du décès de Mme Echaquan, ainsi que sur toutes les circonstances entourant sa mort. Son rôle n’est toutefois pas d’attribuer la responsabilité à quiconque, mais plutôt de faire des recommandations pour éviter d’autres décès.

La ministre Guilbault n’était pas disponible pour répondre aux questions de La Presse Canadienne aujourd’hui.

Vendredi, les proches de Mme Echaquan ont entrepris une série de démarches judiciaires, dont une poursuite contre l’Hôpital de Joliette et le dépôt de plaintes auprès de la police et de la commission des droits de la personne. Ils espèrent que des accusations criminelles s’ensuivront.

La ministre Guilbault n’était pas disponible samedi pour répondre aux questions de La Presse Canadienne.

Des milliers de personnes se sont d’ailleurs réunies samedi après-midi au centre-ville de Montréal pour dénoncer le racisme systémique au Québec, après la mort tragique de Mme Echaquan, femme Atikamekw décédée sous les injures racistes à l’Hôpital de Joliette.

Ses funérailles devaient avoir lieu samedi à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière.