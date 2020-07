Mort de Romy et Norah: la mère évoque sa «douleur incommensurable»

SAINT-APOLLINAIRE, Qc — «Soyez mes étoiles dans la nuit qui guideront mes pas à travers cette douleur incommensurable», a déclaré la voix nouée par l’émotion la mère endeuillée des deux fillettes retrouvées mortes, alors que la chasse à l’homme pour retrouver Martin Carpentier se poursuivait lundi à Saint-Apollinaire, à l’ouest de Lévis.

«Mes deux belles princesses d’amour, je vous ai tant voulues et attendues. Dès le premier souffle, je vous ai aimées inconditionnellement. Vous êtes toute ma vie, ma raison d’exister. […] Je vous aime à la folie. Je vous aime à l’infini», a dit Amélie Lemieux en fin d’après-midi lors d’une déclaration aux médias aux côtés de membres de sa famille.

Elle a remercié toutes les unités qui prennent part à l’enquête et les citoyens pour leur soutien et leurs encouragements.

La mère des victimes s’est d’abord recueillie pendant environ 25 minutes au mémorial improvisé à l’intention de ses filles Romy et Norah Carpentier, où ont été déposés de nombreuses peluches et des messages.

Mme Lemieux, qui prenait la parole devant les caméras pour la première fois depuis le drame, a préféré ne pas répondre aux questions des journalistes.

Recherches majeures

Les policiers mènent en particulier leurs recherches dans le secteur densément boisé où les cadavres de ses deux filles âgées de 6 et 11 ans ont été trouvés, samedi.

Dans une brève mêlée de presse en matinée, la sergente Ann Mathieu, de la Sûreté du Québec (SQ), a expliqué que des éléments d’intérêt pour l’enquête avaient été trouvés dans ce secteur situé près des rangs Saint-Lazare et Bois-Joly, ce qui motive qu’on y poursuit des recherches pour retrouver l’homme de 44 ans.

La nature de ces éléments d’intérêt n’a pas été précisée par la police. Cependant, la SQ évoque la possibilité que l’individu soit inconscient ou décédé.

Le corps policier a dit combiner différentes techniques de travail dans ses recherches sur le terrain, avec un hélicoptère, un drone et l’escouade canine en appui, notamment.

Un avion de Transports Canada muni d’une caméra thermique s’est ajouté pour survoler le secteur névralgique des recherches, a indiqué la SQ en après-midi, qui a précisé disposer d’un appareil similaire mais pas du même modèle.

La longue cavale de Martin Carpentier a débuté mercredi soir. Il a eu un grave accident de la circulation sur l’autoroute 20, près de Saint-Apollinaire.

La SQ croit que ses deux filles l’accompagnaient ce soir-là.

À propos de Romy Carpentier, 6 ans, et de Norah Carpentier, 11 ans, la sergente Mathieu a affirmé qu’il était possible que l’autopsie pratiquée sur leurs corps soit déjà complétée.

Cependant, rien ne sera dit pour le moment sur la cause de leur décès, car la Sûreté du Québec doit vérifier des faits avec Martin Carpentier avant la diffusion d’informations.

«Appelez à l’aide»

Le premier ministre du Québec, François Legault, a ouvert son point de presse au sujet de la pandémie de coronavirus, lundi, en évoquant la tragédie.

«Vous dire comment je suis choqué, puis je suppose que tous les Québécois sont choqués comme moi. Malheureusement, on n’a pas retrouvé le présumé coupable», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les policiers vont tout faire pour retrouver le coupable, avant de demander aux gens qui ressentent de la détresse de demander de l’aide.

«Quand on sent qu’on est à bout ou quand on voit dans notre entourage, que notre conjoint, conjointe, qu’il y a quelqu’un qui a l’air en détresse, c’est pas gênant, c’est pas une honte, c’est responsable d’appeler et de demander de l’aide», a-t-il dit.

Il a notamment mentionné l’existence de la ligne d’entraide pour les parents, le 1-800-361-5085.

«Avant de faire des conneries, appelez et demandez de l’aide. Il n’y a aucune honte à aller chercher du soutien», a noté M. Legault.