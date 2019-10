Mort de «Zombie boy»: le rapport du coroner révèle que la cause est accidentelle

MONTRÉAL — La mort de Rick Genest, alias «Zombie boy», est accidentelle, révèle le rapport du bureau du coroner dévoilé lundi matin.

L’artiste montréalais est mort le 1er août 2018 à l’âge de 32 ans.

Le rapport révèle qu’il est décédé d’un traumatisme crânien à la suite d’une chute d’un balcon situé au troisième étage d’un édifice à logements, alors qu’il se trouvait chez un proche. Il était sorti seul fumer sur le balcon.

Aucun témoin ne l’a vu chuter, précise la coroner, Me Mélissa Gagnon, dans son rapport.

Mais les caméras de surveillance situées à l’intérieur de l’immeuble ont permis de voir M. Genest sortir seul sur le balcon et porter à sa bouche ce qui semble être une cigarette.

La coroner dit avoir écarté le suicide, car l’enquête n’a pas révélé chez le jeune homme «une intention claire et non équivoque» de mettre fin à ses jours. La thèse du suicide avait circulé à la suite de son décès, mais sa famille et ses proches la rejetaient fermement. Rick Genest était bien entouré, venait de se fiancer et avait plusieurs projets artistiques en chantier, avaient déclaré ses proches, tel que souligné dans le rapport.

Les analyses toxicologiques ont démontré qu’il était fortement intoxiqué par l’alcool, avec un taux de 234 mg par 100 ml de sang, soit trois fois la limite légale pour conduire, est-il indiqué. La présence de cannabis a aussi été détectée dans son sang.

Après avoir éliminé l’homicide et le suicide, la coroner indique que la possibilité de la chute accidentelle, elle, ne peut être écartée. Certains des proches de l’homme ont indiqué qu’il avait l’habitude de s’asseoir sur la rampe extérieure du balcon lorsqu’il sortait fumer.

Pour la coroner, il est tout à fait possible que M. Genest soit accidentellement tombé du balcon.

«Ce scénario est plausible étant donné son habitude de s’asseoir sur cette petite rampe lorsqu’il sortait fumer et vu son état d’ébriété très avancé», écrit-elle.