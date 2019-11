Mort d’un détenu à Halifax: les constables ne sont pas entrés dans la cellule

HALIFAX — Une constable spéciale accusée de négligence criminelle ayant causé la mort d’un détenu dans une prison de Halifax a soutenu mercredi au procès qu’elle n’avait rien remarqué d’anormal chez la victime lorsqu’elle le surveillait par la porte de sa cellule.

L’agente Cheryl Gardner a précisé qu’elle avait déjà eu affaire à Corey Rogers par le passé. Elle a constaté au cours du processus d’incarcération que M. Rogers était en état d’ébriété et portait un masque anti-crachats parce qu’il avait refusé de coopérer avec les policiers lors de son arrestation.

Mme Gardner et son collègue, Daniel Fraser, subissent leur procès en Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour négligence criminelle ayant causé la mort de M. Rogers le 16 juin 2016.

Mme Gardner a déclaré aux jurés qu’elle était venue voir M. Rogers à plusieurs reprises alors qu’il était allongé à plat ventre dans une cellule complètement nu, mais qu’elle n’était jamais entrée dans la cellule. Il respirait mais ne répondait pas à ses questions, alors elle a supposé que le détenu cuvait son vin.

En contre-interrogatoire, la constable Gardner a admis qu’elle n’avait jamais lu le manuel d’instructions pour les masques anti-crachats. Or, selon la Couronne, ce manuel prévient clairement que leur utilisation non conforme pouvait provoquer des blessures, voire la mort.

Le jury a visionné une vidéo dans laquelle on voit que la victime a des haut-le-coeur dans sa cellule. Une autopsie a révélé que le détenu avait vomi dans le masque et qu’il était mort par suffocation.

L’homme de Halifax avait été arrêté pour ivresse publique après avoir calé une demi-bouteille de whisky devant un hôpital pour enfants au lendemain de la naissance de son bébé.

Mardi, le coaccusé, Daniel Fraser, a expliqué qu’un supérieur lui avait confirmé qu’il lui suffisait d’entrer dans les cellules et de vérifier de près les détenus considérés «à haut risque». Or, il ne croyait pas que M. Rogers appartenait à cette catégorie et il n’est jamais entré.