Mort d’un homme de Senneterre: «pas matière à enquête» du coroner, selon Dubé

QUÉBEC — «Il n’y a pas matière à une enquête du coroner pour le moment» sur la mort d’un homme de Senneterre transporté sur plus de 130 km par ambulance en raison de la fermeture de l’urgence locale.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, jeudi matin, alors que l’opposition réclame une enquête du coroner.

Le patient qui avait des maux de ventre a dû être transporté sur 135 km en ambulance mardi parce que l’urgence de l’hôpital de Senneterre est fermée de 16h00 à 8h00 depuis le 18 octobre.

Or, selon le coroner, «il n’y a aucun lien entre le décès et ces deux services (l’ambulance et l’urgence)», a indiqué M. Dubé en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Le Parti québécois (PQ) tient pour responsable M. Dubé, du plan de contingence qui aurait mené au transport par ambulance et à la mort de l’homme de 65 ans.

«Qui a décidé de fermer cette urgence? C’est le gouvernement, M. (Christian) Dubé et M. (François) Legault», a renchéri la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade,en conférence de presse jeudi matin au Parlement.

L’opposition s’est indignée jeudi matin devant ce qu’elle qualifie de «médecine de brousse».

En conférence de presse jeudi matin, le chef parlementaire du PQ, Joël Arseneau, a rappelé que les oppositions avaient proposé des solutions alternatives à la fermeture de l’urgence, mais que M. Dubé avait avalisé un plan de contingence.

Selon M. Arseneau, c’est M. Dubé qui est responsable de la desserte actuelle des soins de santé de première ligne.

Le chef parlementaire péquiste demande une enquête du coroner, tout comme Québec solidaire (QS) et le Parti libéral (PLQ).

«On veut une enquête du coroner pour savoir s’il y a un lien entre la décision du ministre d’appuyer ce plan et cette mort», a dit M. Arseneau.

Mme Anglade a rappelé qu’au début de cette crise, le maire de Senneterre n’avait pu obtenir que quelques minutes de rencontre avec le ministre de la Santé.