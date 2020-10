Mort d’un homme noir aux mains du SPVM jeudi: la mairesse Montgomery en colère

MONTRÉAL — La mairesse de l’arrondissement montréalais de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, réagit avec colère à la mort d’une homme noir qui a été atteint par au moins un projectile d’arme à feu tiré par la police de Montréal, tôt jeudi matin, dans le sud-ouest de l’île.

Dans un texte transmis sur Facebook, la mairesse Montgomery écrit que « le meurtre insensé de personnes racisées doit prendre fin » et ajoute que « le racisme systémique est indéniable, qu’il est présent au SPVM et dans toutes les sphères de notre société ».

Elle déplore que dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, il existe une triste et tragique histoire de violence policière contre les hommes noirs. Elle rappelle à cet effet les morts violentes d’Anthony Griffin, il y a plus de 30 ans, et de Nicholas Gibbs en 2018.

À son avis, la tragédie de jeudi renforcera la méfiance envers la police.

C’est le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui devra faire la lumière sur ce qui s’est passé jeudi. Selon ce qu’il a appris jusqu’ici, l’homme était en crise et il aurait foncé vers des agents de police du SPVM avec un couteau à la main lorsqu’il a été atteint; il a succombé à ses blessures plus tard, à l’hôpital.

Il venait, semble-t-il, de se montrer menaçant à l’endroit d’un automobiliste.

Sue Montgomery estime que la confiance entre le SPVM et la communauté doit être bâtie avec une approche de police communautaire. Elle réclame un corps policier qui connaît les membres vulnérables de la communauté et les diverses communautés culturelles.

Elle rappelle que le SPVM est redevable devant le conseil municipal et l’ensemble de la population.

Huit enquêteurs du BEI tenteront de déterminer ce qui s’est passé jeudi, avec l’aide de la Sûreté du Québec (SQ) qui agira comme corps de police de soutien.