Mort d’une famille à Akwesasne: en Inde, la police cherche des suspects

La police en Inde recherche trois hommes en lien avec la mort d’une famille du Gujarat qui tentait de se rendre aux États-Unis par bateau via Akwesasne, une communauté mohawk située à cheval entre le Québec, l’Ontario et l’État de New York, en mars.

Le service de police allègue que les hommes étaient impliqués dans la gestion d’entreprises d’immigration utilisées par des personnes pour entrer dans des pays avec de faux documents.

Quatre ressortissants indiens dont les corps comptaient parmi huit repêchés dans le fleuve Saint-Laurent étaient venus au Canada avec un visa touristique depuis leur État d’origine, le Gujarat. Il s’agissait du père, Praveen Chaudhari, 50 ans ; de la mère, Daksha, 45 ans ; de leur fille, Vidhi, 23 ans ; et de leur fils, Meet, 20 ans.

Achal Tyagi, surintendant de la police de la ville de Mehsana, dans le Gujarat, a déclaré que les autorités avaient publié un avis de recherche pour trois hommes: Nikulsinh Vihol, Sachin Vihol et Arjunsinh Chavda.

Ils font face à des accusations criminelles d’homicide coupable ne constituant pas un meurtre, d’abus de confiance, de tricherie et d’incitation malhonnête à la livraison de biens et de complot.

M. Tyagi dit qu’une plainte à la police a été enregistrée contre les hommes et que l’affaire en est encore aux prémices de l’enquête. Selon cette plainte, traduite par La Presse canadienne, au moins un des hommes vivait au Canada.

Les quatre autres personnes décédées étaient les membres d’une famille roumaine de la région de Toronto qui fuyait après avoir reçu un ordre d’expulsion. Ils ont été identifiés comme étant Florin Iordache, sa femme Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, ainsi que leurs enfants nés au Canada, leur fille de deux ans Evelin et leur fils d’un an Elyen.