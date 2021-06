Morts en VTT: facteurs de risque souvent associés. parfois plus d’un à la fois

OTTAWA — Au moins un facteur de risque a été signalé dans près de huit morts sur dix liées aux véhicules tout-terrain (VTT) survenus au Canada entre 2013 et 2019.

Statistique Canada signale qu’au cours de cette période, en moyenne, 100 personnes ont péri chaque année au pays à la suite d’événements de VTT non intentionnels, dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Les facteurs de risque associés les plus souvent signalés par les coroners et les médecins légistes ont été la consommation d’alcool ou de drogues, le fait de voyager seul ou en groupe, l’état du terrain ou de la route et le port ou non d’un casque.

Au moins un facteur de risque a été signalé dans 79 % des morts liées aux VTT. Dans 49 % des décès, au moins deux facteurs ont été signalés et au moins trois facteurs dans 22 % des cas.

Parmi ces facteurs de risque, la consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues a été le plus souvent signalée par les coroners et les médecins légistes, à 51 %.

Statistique Canada rapporte que 85 % des décès liés aux VTT sont survenus chez les hommes et les conducteurs représentaient 79 % des décès déclarés.

Les décès liés aux VTT ont résulté à 92 % d’événements mettant en cause un seul véhicule et parmi toutes les morts en VTT, les tonneaux ont été signalés dans 45 % des cas.

Dans au moins 33 % des fatalités survenues de 2013 à 2019, le coroner ou le médecin légiste a déclaré que la personne décédée avait roulé sur une pente, dans une courbe ou sur un terrain dangereux au moment de l’événement mortel.

De plus, au moins 33 % des utilisateurs de VTT ne portaient pas de casque au moment du drame.