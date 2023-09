Morts suspectes: deux femmes âgées retrouvées sans vie à Longueuil

MONTRÉAL — Une opération policière est en cours à Longueuil alors que deux femmes ont été retrouvées mortes et qu’une troisième personne a été transportée en ambulance en raison d’un choc nerveux.

Vers 11h30 mardi, des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) se sont rendus sur le boulevard Desormeaux à Longueuil après un appel au 911.

«En arrivant sur les lieux, malheureusement, on a constaté le décès des deux personnes» et «à l’heure actuelle, nous considérons suspects les décès des deux victimes, une sexagénaire et une octogénaire», a indiqué le relationniste de la police François Boucher, mercredi après-midi.

L’agent a précisé qu’un homme d’une trentaine d’années était considéré «comme personne d’intérêt» et «sera rencontré par nos enquêteurs».

Une enquête sur la scène de crime est en cours, et le service de police invite toute personne détenant des informations à ce sujet à contacter la police «sans délai au 911».