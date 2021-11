Moscou s’en prend à un important groupe de défense des droits de la personne

MOSCOU — Les autorités russes s’en sont prises jeudi à l’un des plus importants groupes de défense des droits de la personne du pays, dans le cadre d’une répression qui dure depuis plusieurs mois contre des militants, des médias indépendants et des partisans de l’opposition.

Le bureau du procureur général a demandé à la Cour suprême de Russie de révoquer le statut juridique de Memorial, un groupe international de défense des droits de la personne qui s’est fait connaître pour ses études sur les répressions politiques en Union soviétique. L’organisme a été déclaré «agent étranger» en 2016. L’étiquette d’«agent étranger» implique un contrôle accru du gouvernement et comporte de fortes connotations péjoratives, qui peuvent discréditer l’organisme.

Le groupe a écrit jeudi sur Twitter que les procureurs l’accusaient de violer systématiquement la loi sur les «agents étrangers», sans préciser la nature des violations présumées. Dans une déclaration publiée sur son site internet, le conseil d’administration de Memorial a déclaré qu’il n’y avait aucun motif légal pour révoquer le statut juridique de l’organisme.

«Nous avons répété à plusieurs reprises que la loi (sur les ‘agents étrangers’) avait été d’abord conçue comme un instrument de persécution des organisations indépendantes, et nous avons insisté pour qu’elle soit abolie», indique Memorial. «Il s’agit d’une décision politique de détruire le groupe Memorial, une organisation centrée sur l’histoire des répressions politiques et la défense des droits de la personne.»

Une audience sur la requête visant à révoquer le statut juridique de Memorial a été fixée au 25 novembre, a indiqué l’organisme. Il n’était pas immédiatement clair si le groupe prévoyait de continuer à travailler sans être une entité juridique, comme plusieurs autres groupes de défense des droits en Russie l’ont fait à la suite de précédentes répressions.

Ces derniers mois, le gouvernement russe a désigné comme «agents étrangers» un certain nombre de médias indépendants, de journalistes et de groupes de défense des droits de la personne. Au moins deux de ces organismes se sont dissous pour éviter une répression plus sévère.