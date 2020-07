Mosquée de Québec: hommages pour bravoure décernés par la gouverneure générale

OTTAWA — Cinq Québécois qui ont tenté de mettre fin au carnage survenu le 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de Québec font partie des 123 Canadiens qui seront prochainement décorés par la gouverneure générale Julie Payette.

La liste de ces personnes a été dévoilée mercredi.

Ainsi, l’Étoile du courage est décernée à titre posthume à Azzedine Soufiane qui a sacrifié sa vie en tentant de désarmer le tireur de la mosquée.

Said Akjour et Mohamed Khabar reçoivent pour leur part la Médaille de la bravoure pour avoir tenté d’affronter le tireur lors de la fusillade. La Médaille est aussi remise à Hakim Chambaz pour avoir secouru une petite fille lors de l’attentat et à Aymen Derbali qui a déstabilisé le tireur lors du drame.

M. Derbali a été gravement blessé lors de l’affrontement avec l’assassin; depuis, il est tétraplégique.

La fusillade du Centre culturel islamique de Québec a fait 6 morts et de nombreux blessés.

Les décorations canadiennes pour actes de bravoure ont été créées en 1972 par la reine Elizabeth II pour exprimer, de façon symbolique, la gratitude de la nation à l’égard des personnes qui ont risqué leur vie pour sauver ou protéger d’autres personnes.

En raison de la pandémie de COVID-19, les distinctions de cette année seront remises lors d’une cérémonie qui aura lieu lorsque la situation globale le permettra.

En plus d’honorer des Canadiens pour leur bravoure, la gouverneure générale rend aussi hommage à d’autres personnes en remettant des décorations pour service méritoire, pour des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada, de même que la Médaille du souverain pour les bénévoles, qui reconnaît les réalisations bénévoles remarquables dans un large éventail de domaines.