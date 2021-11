Motion unanime: Les parlementaires soulignent les 150 ans de la Tribune de la presse

QUÉBEC — Les parlementaires ont souligné mercredi le 150e anniversaire de la Tribune de la presse de l’Assemblée nationale.

Une motion déposée par la députée libérale Christine St-Pierre, elle-même une ancienne journaliste et une ancienne membre de la tribune, a été adoptée à l’unanimité.

Elle rappelle l’importance de promouvoir une presse forte et indépendante en démocratie, ajoutant que le fait de devenir membre de ce regroupement de correspondants parlementaires était à la fois un privilège et une responsabilité.

La motion stipule aussi que même si elle est bien établie, comptant 150 ans d’existence, il ne faut pas tenir pour acquise l’indépendance de la Tribune de la presse et de ses membres, à qui on confie la tâche de rapporter quotidiennement les faits et gestes des élus, en assurant la couverture de l’actualité politique et parlementaire.

Les journalistes parlementaires doivent demeurer «vigilants», stipule en substance la motion, en vue de se soustraire à toute forme d’ingérence politique «comme a pu en faire le premier ministre Maurice Duplessis à l’époque de la ‘Grande Noirceur’».

La motion a attiré les applaudissements des élus des partis d’opposition, mais pas de ceux installés du côté gouvernemental.

La Tribune de la presse de l’Assemblée nationale, actuellement présidée par Patrice Bergeron, de La Presse Canadienne, compte une soixantaine de membres. Elle regroupe principalement des journalistes de la plupart des grands médias, mais aussi des caméramans, photographes, recherchistes, réalisateurs et techniciens.