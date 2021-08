Mousson en Inde: un glissement de terrain fait au moins 10 morts

NEW DELHI — Un important glissement de terrain a frappé mercredi un autobus et plusieurs autres véhicules circulant sur une route dans les montagnes du nord de l’Inde, tuant au moins 10 personnes et piégeant des dizaines d’autres, ont annoncé des responsables.

Des images télévisées ont montré des rochers dévalant la colline avant de s’écraser contre des véhicules, dans l’État de l’Himachal Pradesh, dans l’Himalaya.

Un autobus, un camion et deux voitures ont été écrasés dans le glissement de terrain dans le district de Kinnaur, a annoncé la police. Le nombre de passagers dans l’autobus n’était pas connu dans l’immédiat.

Quatorze personnes ont été secourues, a déclaré Vivek Kumar Pandey, porte-parole d’une force paramilitaire impliquée dans les recherches.

Plus de 100 sauveteurs, dont des policiers et des paramilitaires, ont été déployés pour fouiller les décombres, a indiqué la police. Dix ambulances attendaient pour transporter les blessés vers les hôpitaux. Le travail de sauvetage reprenait progressivement avec l’amélioration de la météo dans la région.

De fortes pluies ont provoqué plusieurs glissements de terrain au cours des dernières semaines dans l’État de l’Himachal Pradesh, à 600 km au nord de New Delhi.

Les catastrophes causées par les glissements de terrain et les inondations sont courantes en Inde pendant la mousson, de juin à septembre. Plus tôt ce mois-ci, environ 150 personnes ont été tuées par des glissements de terrain et des inondations provoqués par les pluies de mousson dans l’État du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde.

Les experts affirment que les fortes précipitations le long de la côte ouest de l’Inde correspondent à l’évolution des précipitations ces dernières années en raison du changement climatique, le réchauffement de la mer d’Arabie entraînant davantage de cyclones et des précipitations plus intenses sur de courtes périodes.

———

Ashwini Bhatia, de l’Associated Press, a contribué à cette dépêche depuis Dharamsala, en Inde.