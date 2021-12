Multiplication des éclosions de grippe aviaire au Royaume-Uni

LONDRES — Le Royaume-Uni rapporte un bond sans précédent des éclosions de grippe aviaire en début de saison, aussi bien dans la volaille que dans les oiseaux sauvages, enclenchant l’imposition de restrictions sévères aux élevages.

Le gouvernement a confirmé 40 éclosions de grippe aviaire parmi la volaille et d’autres oiseaux domestiques cette année, ce qui a nécessité la destruction de quelque 500 000 oiseaux, a dit jeudi la vétérinaire en chef du pays, la docteure Christine Middlemiss.

On avait recensé 24 éclosions de grippe aviaire pendant toute la saison 2020-2021, qui s’est terminée au printemps.

«Je trouve cela très préoccupant, a dit la docteure Middlemiss à la BBC. C’est un chiffre très élevé pour ce moment de l’année (…) et c’est dû à un niveau élevé d’infection dans les oiseaux migrateurs sauvages. Donc c’est très préoccupant parce que ces oiseaux vont rester parmi nous jusqu’au début du printemps, et le risque d’infection persiste.»

Les dirigeants britanniques surveillent de près les cas de grippe aviaire à travers le monde, puisque la maladie peut être propagée par les oiseaux migrateurs et dévaster les élevages de volaille. Des experts calculent que des éclosions en 2014-2015 et 2015-2016 ont fait perdre 165 millions $ US aux producteurs britanniques.

Le risque de voir la grippe aviaire infecter des humains est très faible.

Pour contrôler la propagation de la maladie, les producteurs de volaille doivent tuer tous les oiseaux là où des infections ont été confirmées. On leur a aussi ordonné de garder tous leurs oiseaux à l’intérieur ou sous des filets pour empêcher des contacts avec les oiseaux sauvages, et de mettre en place des mesures d’hygiène strictes.

Le demi-million d’oiseaux tués jusqu’à présent ne devrait avoir qu’un impact minime sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire, a dit Mme Middlemiss. Entre le début août et la fin octobre, par exemple, des données gouvernementales montrent que les éleveurs ont envoyé environ 20 millions d’oiseaux par semaine à l’abattoir.

La situation au Royaume-Uni se reflète ailleurs en Europe, où on constate aussi des éclosions plus fréquentes de grippe aviaire, selon la docteure Middlemiss.

Si les scientifiques ne comprennent pas le phénomène, certains croient que le réchauffement climatique pourrait avoir modifié la migration des oiseaux sauvages, a-t-elle dit.

«Les oiseaux migrent du nord de la Russie pendant l’été, rencontrent d’autres oiseaux et les virus sont échangés, a-t-elle dit. Donc il est très plausible que le réchauffement climatique et un changement dans les trajectoires migratoires entraînent de nouvelles rencontres et de nouveaux échanges. Mais cela n’a pas encore été examiné en profondeur.»