Munich 72: L’Allemagne se dit prête à offrir plus d’argent aux familles des victimes

BERLIN — Le gouvernement allemand s’est dit prêt, mercredi, à verser une indemnisation supplémentaire aux familles de 11 athlètes israéliens qui ont été tués aux Jeux olympiques d’été de 1972 à Munich par des membres d’un groupe palestinien.

Les proches de ces athlètes ont longtemps critiqué la manière dont les autorités allemandes ont géré l’attaque et ses conséquences. Les demandes d’indemnisation supplémentaire ont menacé d’éclipser un événement commémoratif prévu pour le 50e anniversaire du massacre.

Le ministère allemand de l’Intérieur a déclaré qu’il menait actuellement des pourparlers avec les proches et que les «graves conséquences pour les personnes à charge survivantes des victimes en termes immatériels et matériels» devraient être réévaluées.

Il n’a pas été précisé combien d’argent serait offert aux familles des victimes.

Des membres du groupe palestinien Septembre noir ont fait irruption dans le village olympique et ont pris en otage des athlètes de l’équipe nationale israélienne le 5 septembre 1972, dans le but de forcer la libération de prisonniers détenus par Israël et deux extrémistes de gauche dans les prisons ouest-allemandes.

Onze Israéliens et un policier ouest-allemand sont morts au cours de l’attaque, y compris lors d’une tentative de sauvetage ratée.

Immédiatement après l’attaque, l’Allemagne a versé aux proches des victimes un montant d’environ 4,19 millions de marks (environ 2 millions d’euros ou 2,09 millions de dollars), selon le ministère de l’Intérieur. En 2002, les proches survivants ont reçu 3 millions d’euros supplémentaires, a rapporté dpa.