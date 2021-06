Murray Sinclair croit qu’il y aurait d’autres fosses communes

L’ancien président de la Commission de vérité et réconciliation a déclaré que les Canadiens devraient se préparer à découvrir d’autres corps d’enfants dans d’autres sites d’anciens pensionnats à travers le pays.

Le sénateur à la retraite Murray Sinclair a affirmé que les restes d’enfants trouvés au pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, la semaine dernière, reflètent des histoires horribles qu’il a entendues de la part de survivants du système scolaire.

Il a raconté que les survivants ont parlé d’enfants qui ont soudainement disparu, y compris dans des fosses communes.

Murray Sinclair a affirmé que lorsque la commission a demandé si elle pouvait mener une enquête plus complète pour explorer ces histoires, la demande a été refusée.

Il a indiqué que la découverte à Kamloops, où une Première nation affirme que les restes de 215 enfants ont été trouvés, est une preuve du grand nombre d’enfants qui sont morts.

Murray Sinclair est d’avis que les survivants et les survivants intergénérationnels doivent comprendre que cette information est importante pour tout le Canada afin de comprendre l’ampleur de la vérité et de ce qui s’est produit.

«Depuis la révélation de ce qui s’est passé à Kamloops, j’ai été inondé d’appels de survivants. Des centaines d’appels, souvent juste pour pleurer», a-t-il déclaré mardi dans un communiqué.

«Je peux entendre non seulement la douleur et l’angoisse, mais aussi la colère ce ceux dont personne n’a cru aux histoires qu’ils avaient racontées. Je peux aussi entendre leur sentiment qu’ils ont perdu un peu d’espoir que peut-être ces enfants disparus pourraient encore être trouvés. Ils savent maintenant que cela peut ne pas arriver.»

Murray Sinclair a indiqué que les Canadiens doivent persévérer dans l’enquête sur ce qui s’est passé dans les pensionnats et s’assurer que des programmes de guérison sont en place pour aider les survivants à rassembler et à partager leurs souvenirs et leurs histoires.

La Commission de vérité et réconciliation, mise en place entre 2008 et 2015, a offert aux Autochtones directement ou indirectement touchés par le système des pensionnats, l’occasion de partager leurs histoires et leurs expériences.