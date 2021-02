Myanmar: la manifestante Mya Thwet Thwet Khine est morte

YANGON, Myanmar — Une jeune femme qui a reçu une balle dans la tête pendant une charge policière la semaine dernière lors d’une manifestation contre le coup d’État militaire au Myanmar est décédée vendredi, a déclaré sa famille.

Il s’agissait du premier décès confirmé parmi sur des milliers de manifestants qui ont affronté les forces de sécurité depuis que la junte a pris le pouvoir le 1er février, arrêté des dirigeants élus du pays et empêché le Parlement de se réunir.

Mya Thwet Thwet Khine a été abattue lors d’une manifestation dans la capitale, Naypyitaw, le 9 février, deux jours avant son 20e anniversaire.

Une vidéo la montrait en train de se protéger contre des canons à eau et de tomber soudainement au sol après qu’une balle ait pénétré dans le casque de moto qu’elle portait. Elle avait été réanimée dans un hôpital, mais les médecins avaient indiqué qu’elle n’avait aucune chance de guérison.

Sa sœur, s’exprimant de la morgue de l’hôpital, a exhorté les gens à ne pas abandonner leur lutte pour restaurer la démocratie.

«S’il vous plaît, participez et continuez à vous battre jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif», a déclaré Mya Thatoe Nwe. Elle a mentionné que les funérailles auront lieu dimanche.

Des manifestants de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, ont installé une sorte de sanctuaire sur le trottoir avec des bougies et des photos de la femme décédée. Environ 200 personnes lui ont rendu hommage lors d’une cérémonie commémorative au coucher du soleil sur un site où les policiers ont dispersé des manifestants avec des canons à eau la semaine dernière.

«S’il vous plaît, aidez, quiconque peut vous aider », a crié Khin Wai, qui assistait à la cérémonie. «Veuillez ne pas blesser d’autres citoyens. Je suis inquiet, tellement inquiet».

Même avant sa mort, Mya Thwet Thwet Khine avait déjà été saluée comme une héroïne lors de petites cérémonies au cours de plusieurs manifestations. La nouvelle de son décès est susceptible d’enflammer les passions du mouvement de protestation, qui a embrassé la désobéissance civile non violente.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a présenté les condoléances de son gouvernement et a réitéré les appels à l’armée à s’abstenir de toute violence contre des manifestants pacifiques.

«Alors que les manifestations continuent de croître, les forces de sécurité du Myanmar doivent cesser de porter et d’utiliser des armes meurtrières et doivent respecter le droit des gens d’exprimer pacifiquement leurs doléances», a déclaré Joanne Mariner, directrice de la réponse aux crises d’Amnesty International. «Ce n’est qu’une question de temps avant que le même maintien de l’ordre brutal et abusif ne mène à plus de morts et de chagrin.»

Un porte-parole de l’armée au pouvoir n’a pas nié que Mya Thwet Thwet Khine avait été abattu par les forces de sécurité, mais a déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine qu’elle se trouvait dans une foule qui avait jeté des pierres sur la police et que l’affaire était sous enquête. Il n’y a eu aucun compte rendu indépendant de sa participation à des violences.

Les manifestations se sont poursuivies vendredi à Yangon, la plus grande ville du pays, et ailleurs.

Jusqu’à présent, les forces de sécurité se sont relativement abstenues face aux manifestants à Yangon, mais semblent durcir leur position dans les zones où la présence médiatique est moins importante.

