N.-B: le premier ministre demande de rencontrer le SCFP jeudi

FREDERICTON — Le chef syndical qui représente les fonctionnaires en grève au Nouveau-Brunswick a déclaré que le premier ministre Blaine Higgs avait invité le syndicat à une rencontre qui devrait avoir lieu jeudi après-midi.

Le président du SCFP Nouveau-Brunswick, Steve Drost, a déclaré que l’invitation du premier ministre avait été envoyée mercredi par message texte.

Steve Drost a indiqué qu’il ne savait pas si la réunion aboutira à la reprise des négociations formelles, mais il a précisé qu’il a informé le premier ministre qu’il consulterait l’équipe de négociation du syndicat et lui répondrait.

Les négociations contractuelles avec médiation se sont brusquement interrompues la semaine dernière et les 22 000 membres de 10 sections locales se sont mis en grève vendredi.

Le principal point de discorde concerne les salaires et le syndicat demande une augmentation de 12 pour cent sur quatre ans, alors que la dernière offre du gouvernement était de 8,5 pour cent sur cinq ans.

La grève a eu un impact sur les écoles et les hôpitaux et a forcé l’annulation de certaines cliniques de dépistage et de vaccination contre la COVID-19.