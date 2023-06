N.-B.: les ministres Allain et Carr ont été limogés mardi du Cabinet par Blaine Higgs

FREDERICTON — Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a chassé mardi deux de ses ministres du Cabinet, Daniel Allain et Jeff Carr, et a ajouté de nouveaux visages alors qu’il fait face à de l’agitation au sein du caucus du Parti progressiste-conservateur.

Les nouvelles assermentations font suite aux récentes démissions de deux ministres qui se sont opposés au style de leadership du premier ministre Higgs.

Daniel Allain, qui était ministre des Gouvernements locaux, et Jeff Carr, qui était ministre des Transports, avaient signé une lettre plus tôt ce mois-ci exprimant leur «extrême déception face au manque de processus et de transparence» après que le premier ministre ait apporté des changements controversés à la politique de la province sur l’orientation sexuelle dans les écoles.

La lettre a également été signée par Dorothy Shephard, qui a été ministre du Développement social, et Trevor Holder, qui était ministre du Travail. Ces deux membres du gouvernement ont ensuite quitté le cabinet.

Le premier ministre Higgs a remplacé Daniel Allain au portefeuille des Gouvernements locaux par Glen Savoie, tandis que Jeff Carr a été remplacé par Richard Ames au poste de ministre des Transports.

Cinq nouveaux ministres ont été nommés au cabinet de 18 personnes et huit postes ont été changés dans le remaniement.