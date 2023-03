N.-B.: les travailleurs étrangers ont travaillé dans de piètres conditions

FREDERICTON — Les travailleurs étrangers temporaires de l’industrie des fruits de mer du Nouveau-Brunswick ont souffert de conditions exténuantes et parfois dangereuses pendant la pandémie de COVID-19, selon une étude de l’Université Dalhousie.

L’étude indique que les travailleurs ont fait face à de bas salaires, de longues heures, des logements surpeuplés et un accès limité aux soins de santé.

L’auteure principale Raluca Bejan, qui est professeure adjointe de travail social à Dalhousie, dit avoir interviewé 15 travailleurs étrangers arrivés au Nouveau-Brunswick après le début de la pandémie en 2020.

L’étude, qui sera publiée sur la plateforme en ligne de Migrant Workers in the Canadian Maritimes, indique que si les travailleurs payaient des frais de recrutement allant jusqu’à 2000 $, ils gagnaient 13 $ l’heure et 300 $ par semaine.

Mme Bejan dit que les travailleurs ont témoigné de problèmes tels que des logements surpeuplés et malpropres avec un espace limité pour réfrigérer et cuisiner des aliments, un manque d’accès à l’internet, une faible pression d’eau et un chauffage insuffisant.

Elle dit que les travailleurs avaient peur de signaler les abus de l’employeur – dont des menaces d’expulsion – ajoutant qu’ils ignoraient largement le soutien et les ressources à leur disposition.