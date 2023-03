N.-B.: pétition en cours pour faire changer le nom de l’Université de Moncton

MONTRÉAL — Un mouvement a été ravivé au Nouveau-Brunswick pour rompre le lien d’une université avec Robert Monckton, une figure militaire britannique qui a joué un rôle actif dans l’emprisonnement et la déportation de milliers d’Acadiens.

Plus de 1000 personnes de la communauté acadienne du Canada, dont des dignitaires, des universitaires et des artistes, ont signé une pétition pour que l’Université de Moncton, la plus grande université de langue française du Canada à l’extérieur Québec, soit renommée.

«Nous nous sommes mobilisés et lançons un mouvement irréversible», a signalé le militant acadien Jean-Marie Nadeau en entrevue mardi. « Il n’y a jamais eu une mobilisation aussi large et populaire (sur cette question) que celle que nous avons. »

L’université a été fondée en 1966 et a pris le nom de la ville de Moncton, l’emplacement de l’un de ses trois campus et la deuxième plus grande ville de la province, après Saint-Jean.

Moncton abrite également de nombreux Acadiens du Canada, dont les ancêtres ont été déportés de force des Maritimes après que la Grande-Bretagne ait remporté la guerre de Sept Ans. Entre 1755 et 1763, environ 10 000 Acadiens sont chassés de leur terre par les Britanniques.

Jean-Marie Nadeau explique que le débat pour renommer l’université a refait surface au moins une fois par décennie depuis les années 1970. Le dernier renouveau est survenu après qu’il ait écrit un essai le 7 février dans le journal local Le Moniteur Acadien appelant au changement.

Il y a environ une semaine, M. Nadeau ainsi que Jean-Bernard Robichaud, qui a été recteur de l’université de 1990 à 2000, ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour changer le nom de l’institution.

Les signataires acadiens comprennent des politiciens, des chanceliers et des avocats actuels et anciens, ainsi que la romancière Antonine Maillet, l’auteure-compositrice-interprète Edith Butler, le musicien Zachary Richard et la cinéaste Renée Blanchar.

«Nous faisons ce mouvement parce que nous en avons assez de traîner le nom de Moncton comme un boulet attaché à notre université», selon Jean-Marie Nadeau. « Robert Monckton était l’un de nos principaux tortionnaires et bourreaux en chef, responsable de la logistique de la déportation en 1755. »

Dans la lettre jointe à la pétition, Jean-Marie Nadeau et Jean-Bernard Robichaud demandent pourquoi les responsables de l’université continuent de refuser de changer le nom.

« Le nom de notre université est-il cohérent avec son identité ? Pour les signataires de cette lettre, la réponse est un non sans équivoque. Vous avez le pouvoir de changer ce nom pour refléter la réalité acadienne », indique la lettre.

Les représentants de l’Université de Moncton n’ont pas répondu à une demande de commentaires, mardi.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a également signé la pétition. Il a dit qu’en tant qu’Acadien francophone diplômé de l’Université de Moncton, il est temps de changer le nom.

« La communauté acadienne est assez forte aujourd’hui pour assumer ce changement », d’après M. Thériault, qui ajoute que la communauté n’avait jamais clairement exprimé son désir aussi fortement qu’elle le fait maintenant.

M. Nadeau s’est dit inspiré par les récents événements survenus à travers le Canada, au cours desquels des monuments de personnages historiques controversés ont été démolis et les noms de rues qui leur sont liés ont été modifiés. Il a mentionné les communautés de la Nouvelle-Écosse qui ont retiré de leur propriété le nom de l’ancien gouverneur Edward Cornwallis, qui a publié en 1749 une proclamation qui offrait de l’argent à quiconque tuait des hommes, des femmes ou des enfants de la communauté mi’kmaq.

Jean-Marie Nadeau a également cité l’ancienne Université Ryerson _ maintenant l’Université métropolitaine de Toronto _ qui portait autrefois le nom d’Egerton Ryerson, qui a aidé à créer le système des pensionnats pour Autochtones du Canada.

« Alors, nous faisons aussi partie de ce nouveau mouvement, et le moment est venu. Le peuple acadien se dresse et est fier, et en changeant de nom, l’Université de Moncton sera l’un des plus beaux symboles de cette fierté et de cette dignité retrouvées’’.